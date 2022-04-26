Переговори Ердогана з Путіним. У Туреччині розкрили подробиці розмови

У Туреччині розкрили подробиці сьогоднішньої розмови президентів Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Путіна. Головною темою переговорів стала ситуація в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрацію Ердогана.

Зазначається, що політики обговорили останню зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Турецький глава знову наголосив на пропозиції підняти переговорний процес на рівень лідерів

Ердоган наголосив про важливість припинення вогню та створення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Президент Туреччини наголосив, що буде і далі продовжувати діалог з Росією та Україною для встановлення миру.