Генсек ООН призвал страны помочь гражданам Афганистана "в тяжелый час"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны помочь народу Афганистана "в самый тяжелый час". По его словам, почти половина населения страны нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить, и Афганистан стоит перед угрозой полного прекращения предоставления основных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Гутерриш также выразил серьезную обеспокоенность в связи с углублением гуманитарного кризиса в Афганистане.
Он привел несколько мрачных статистических данных о надвигающейся "гуманитарной катастрофе": 18 млн афганцев нуждаются в помощи, чтобы выжить, каждый третий не знает, где он получит следующий обед, более половины детей в возрасте до 5 лет, как ожидается, станут "остро недоедать" в течение следующего года, и каждый день люди теряют доступ к основным товарам и услугам.
"В условиях сильной засухи и приближающейся суровой зимы необходимо срочно доставить в страну дополнительные запасы продовольствия, жилья и медицинских препаратов", - заявил генсек ООН.