Генсек ООН назначил дипломата РФ помогать ему в вопросах разминирования и полиции

Согласно анонсу, под руководством Десятникова будет направление, которое координирует противоминную деятельность ООН и работу полицейских контингентов в составе миротворческих миссий по всему миру.

"Десятников обладает более чем 35-летним опытом работы в сфере международных отношений, политических дел и вопросов безопасности в правительстве, многосторонней дипломатии и регионах, затронутых конфликтами", - говорится в публикации.

В офисе генсека отметили, что с 2018 года Десятников является послом РФ в Иорданском Хашимистком Королевстве, а до этого в период с 2010 по 2018 годы занимал должность директора Департамента Ближнего Востоке и Северной Африки в МИД России.

Также ранее он занимал должность старшего советника по делам Ближнего Востока и Северной Африки в Постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке (2004-2010), руководителя политического отдела по Ирану и Иордании в МИД (2000-2004), а также работал в посольстве РФ в Иордании с 1997 по 2000 год.

Помимо этого, в период с 1994 по 1997 год Десятникова несколько раз направляем в командировки в составе Специальной комиссии ООН по Ираку.