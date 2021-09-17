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Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі

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Женева, П'ятниця 17 вересня 2021 08:13
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі Фото: генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Опубліковано звіт групи "Об'єднані в науці 2021", в якому повідомляється, що зміна клімату вражає планету все сильніше. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив, що порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на відеозвернення генсека ООН.

Дослідники установили, що рівень моря піднявся на 20 сантиметрів з 1900 по 2018 рік, а середні глобальні температури піднялися щонайменше на 1,06 градуса Цельсія порівняно з доіндустріальними рівнями.

"Порушення клімату і нашої планети вже гірше, ніж ми думали, і воно рухається швидше, ніж передбачалося. Ми продовжуємо знищувати те, від чого залежні на Землі", - сказав Гутерріш.

За його словами, світ далекий від досягнення цілей 5-річної Паризької угоди.

Нагадаємо, в ООН попередили про катастрофічні наслідки зміни клімату.

Крім того, голова УкрГідрометцентру заявив, що ймовірність природних катастроф збільшується, в інтерв'ю для РБК-Україна він розповів деталі.

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Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
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