Генсек ООН пропонує лідерам країн світу записати відеозвернення на сесію Генасамблеї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутереш пропонує лідерам країн світу записати відеозвернення для наступної сесії Генеральної Асамблеї. Адже через пандемію COVID-19 наврядчи, що вони зможуть приїхати особисто.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, через неможливість очного проведення традиційної сесії Генасамблеї в кінці 2020 року слід розглянути й можливість відеозвернень.

"Це допоможе Організації продовжити роботу, хоч і в іншому форматі, а лідерам держав донести власні думки з приводу важливих міжнародних питань, зокрема й міжнародного реагування на пандемію", - говорить генсекретар ООН.

Наразі Генеральна Асамблея та Рада Безпеки ООН вже два місяці працюють у режимі дистанційної роботи. Скоріш за все, так триватиме щонайменше до кінця червня.

Нагадаємо, проведення щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН, яка повинна була відбутися у вересні в Нью-Йорку, малоймовірне у зв'язку з пандемією коронавірусу. При цьому Гутерріш зазначив, що конкретне рішення з цього питання повинні прийняти самі країни-учасниці ООН.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше Антоніу Гутерріш заявив, що пандемія супроводжується серйозним зростанням ксенофобії та іншими подібними настроями. Зокрема, мігрантів та біженців звинувачують у поширенні коронавіруса.