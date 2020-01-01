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Генсек ООН стурбований заявою КНДР про мораторій на ядерні випробування

Новини » Політика     01.01.2020 - 22:23
Генсек ООН стурбований заявою КНДР про мораторій на ядерні випробування
Фото: Антоніу Гутерріш (flickr.com/United Nations)

Гетерриш сподівається, що КНДР не відновлять випробування ядерної зброї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив занепокоєння у зв'язку з заявою глави КНДР Кім Чен Ина про те, що Пхеньян більше не зобов'язаний виконувати мораторій на ядерні випробування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Гутерріш висловив сподівання, що випробування не відновляться згідно з відповідним резолюціям Ради Безпеки, і заявив про свою підтримку відновлення діалогу.

"Нерозповсюдження залишається фундаментальною опорою глобальної ядерної безпеки і має бути збережена", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про плани більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї. Він зазначив, що його країна більше не відчуває моральних зобов'язань щодо мораторію на випробування ядерної зброї і далекосяжних балістичних ракет.

РБК-Україна повідомляло, що Північна Корея збирається ввести жорстку політику стосовно США в якості "різдвяний подарунок" для Білого дому.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на попередження Північної Кореї про "різдвяний подарунок", заявивши, що Сполучені Штати "дуже успішно впораються з цим".

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