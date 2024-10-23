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Генсек ООН Гутерриш прибыл в Россию на саммит БРИКС

Фото: Генсек ООН Антониу Гутерриш (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Одна из целей мероприятия – продемонстрировать относительный характер политической изоляции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в X, Голос Америки и Радио Свобода.

По информации Радио Свобода, Путин встретится с Гутерришем в последний день саммита.

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби в комментарии Голосу Америки отметил, что из-за изолированности России на мировой арене Путин "вынужден принимать радикальные шаги, чтобы поддержать свою валюту и поддерживать собственную военную экономику".

В общей сложности Россия ожидает прибытия на саммит 22 лидеров, включая главу Китая Си Цзиньпина.

На информацию о возможном участии в саммите генсека ООН ранее отреагировал МИД Украины.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН", - говорится в сообщении МИД в соцсети X.

 

Напомним, в начале сентября стало известно, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

20 октября стало известно, что бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку на саммит БРИКС в Россию.

Ранее Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию, где его могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда. При этом он заявил, что решение МКС "легко обойти".

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