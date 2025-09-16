RU

Генсек ООН дал неутешительный прогноз по урегулированию войны РФ против Украины

Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что урегулирование войны РФ против Украины вряд ли наступит в краткосрочной перспективе.

Как передает РБК-Украина, об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции.

"Я не оптимистичен в вопросе краткосрочного мирного процесса по Украине. Наша позиция очень четкая - нам нужно немедленное прекращение огня, но такое, которое привело бы к решению на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи", - отметил Гутерриш. 

Он напомнил, что Россия решительно сопротивляется идее о перемирии и настаивает на необходимости глобальной сделки, которой "крайне трудно достичь".

"Поэтому, боюсь, мы можем быть свидетелями продолжения этой войны, как минимум, еще какое-то время, при этом насилие сейчас особенно драматично, так как оказывает огромное влияние на гражданское население, что абсолютно прискорбно", - добавил генсек. 

Он объяснил, что не оптимист в этом вопросе, поскольку позиции Украины и России сильно отличаются. Украина хочет сохранить свою территориальную целостность, а РФ - оккупировать большие части украинской территории. 

Завершение войны РФ против Украины

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент предполагал, что война России против Украины может закончиться через 2-3 месяца.

По его словам, такой сценарий возможен в случае, если страны Европы введут значительные тарифы для тех государств, которые покупают российскую нефть.

В свою очередь верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что война РФ против Украины может продлиться еще как минимум два года.

