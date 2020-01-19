Розкрито зміст підсумкового комюніке конференції в Берліні щодо Лівії

Фото: Конференція по Лівії (twitter.com/emmevilla)

У проекті йдеться про те, що міжнародне співтовариство намагається захистити нафтову компанію Лівії

Учасники Міжнародної конференції по Лівії прагнуть гарантувати безпеку роботи лівійської Національної нафтової корпорації (NOC). Про це йдеться в проекті підсумкової заяви, який знаходиться в розпорядженні DW.

У документі підкреслюється, що, відповідно до резолюцій Ради безпеки ООН номер 2259 і 2441, NOC є єдиною незалежною і легітимною нафтовою компанією Лівії. У проекті зафіксовано заклик "утриматися від будь-яких ворожих дій, спрямованих проти всіх нафтових об'єктів і інфраструктури" NOC, а також протистояти "будь-якого незаконного використання енергетичних ресурсів" Лівії.

Крім того, в проекті підсумкової заяви вказується на необхідність роззброєння знаходяться в Лівії військових формувань, пов'язаних з усіма сторонами, залученими в конфлікт.

Відзначається, що учасники конференції готові сприяти збереженню суверенітету, територіальної цілісності і національної єдності Лівії.

"Тільки політичний процес, що проводиться самими лівійцями і під їх власним керівництвом, може покласти край конфлікту і принести довгостроковий мир", - йдеться в тексті.

У проекті йдеться про необхідність дотримання заборони на збройові поставки Лівії, передбаченого резолюцією Радбезу ООН номер 1970. У разі його порушення учасникам конференції слід застосовувати передбачені Радою Безпеки ООН санкції, а також ввести штрафні заходи на національному рівні, вказується далі в документі.

Нагадаємо, в Берліні в неділю, 19 січня, відкрилася Міжнародна конференція по Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй.