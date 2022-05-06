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Представник Китаю в ООН заявив, що поставки зброї Україні не сприяють миру

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Нью-Йорк, П'ятниця 06 травня 2022 03:45
Представник Китаю в ООН заявив, що поставки зброї Україні не сприяють миру Чжан Цзюнь (Фото: cgtn.com)
Автор: Константин Широкун

Постійний представник КНР при ООН Чжан Цзюнь на засіданні Ради Безпеки Всесвітньої організації заявив, що поставки зброї Україні не сприяють миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Цзюнь також підкреслив, що для вирішення конфлікту потрібні переговори між Москвою і Києвом. На його думку, зупинити війну здатні тільки мирні переговори, в іншому випадку переможців не буде.

Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав виключити Росію з Ради Безпеки.

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