Генсек ОБСЄ цього тижня приїде до України. Планує відвідати Донбас

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід цього тижня відвідає Україну. В рамках візиту заплановані зустрічі з представниками уряду і поїздка на Донбас.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ .

Повідомляється, що Шмід зустрінеться з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Переговори будуть зосереджені на кризі в Україні та навколо неї і на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ і Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шмід зустрінеться зі співробітниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) і координатором проектів ОБСЄ в Україні. Вона планує поїздку на Донбас, щоб особисто побачити ситуацію в постраждалих від конфлікту районах.