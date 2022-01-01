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Загроза вторгнення в Україну є новою проблемою для Європи, - Шольц

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Берлін, Субота 01 січня 2022 11:25
Загроза вторгнення в Україну є новою проблемою для Європи, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європа зараз стикається з новими проблемами через Україну. Для безпеки в Європі необхідна трансатлантична співпраця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.

Загроза ескалації ситуації навколо України є новою проблемою, заявив Шольц у новорічному зверненні.

За його словами, непорушність кордонів - це величезне надбання, цінність якого не підлягає обговоренню. Метою співпраці країн є створення "суверенної, сильної Європи", яка "живе у відповідності зі своїми спільними цінностями миру, верховенства закону і демократії".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що сьогодні немає загрози відкритого нападу Росії.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, навіщо РФ стягує війська до України.

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Україна Германия Олаф Шольц
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