Данілов про війська РФ на кордоні України: великого скупчення не спостерігаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що великого скупчення російських військ на кордоні України не спостерігається. За його словами, в регіоні відзначено некритичне переміщення військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Настоящее время" .

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це некритично", - сказав Данілов.

За його словами, Росії для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно збільшити військове угруповання на кордоні в 3-5 разів. "Набагато більше, ніж є на сьогодні", - уточнив секретар РНБО.

При цьому він зазначив, що загроза російського вторгнення існує. Україна, додав Данілов, вже 7 років живе в умовах повномасштабного нападу Росії.