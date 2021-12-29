Данілов про війська РФ на кордоні України: великого скупчення не спостерігаємо
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що великого скупчення російських військ на кордоні України не спостерігається. За його словами, в регіоні відзначено некритичне переміщення військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Настоящее время".
"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це некритично", - сказав Данілов.
За його словами, Росії для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно збільшити військове угруповання на кордоні в 3-5 разів. "Набагато більше, ніж є на сьогодні", - уточнив секретар РНБО.
При цьому він зазначив, що загроза російського вторгнення існує. Україна, додав Данілов, вже 7 років живе в умовах повномасштабного нападу Росії.
Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що на відстані 200 кілометрів від кордону України знаходяться 122 тисячі російських військових. Крім того, ще понад 143 тисячі розташовані за 400 кілометрів від української території.