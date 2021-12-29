ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Данілов про війська РФ на кордоні України: великого скупчення не спостерігаємо

Новость на русском →
Київ, Середа 29 грудня 2021 18:27
Данілов про війська РФ на кордоні України: великого скупчення не спостерігаємо Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що великого скупчення російських військ на кордоні України не спостерігається. За його словами, в регіоні відзначено некритичне переміщення військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Данілова виданню "Настоящее время".

"Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але для нас це некритично", - сказав Данілов.

За його словами, Росії для повномасштабного вторгнення в Україну потрібно збільшити військове угруповання на кордоні в 3-5 разів. "Набагато більше, ніж є на сьогодні", - уточнив секретар РНБО.

При цьому він зазначив, що загроза російського вторгнення існує. Україна, додав Данілов, вже 7 років живе в умовах повномасштабного нападу Росії.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що на відстані 200 кілометрів від кордону України знаходяться 122 тисячі російських військових. Крім того, ще понад 143 тисячі розташовані за 400 кілометрів від української території.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Російська Федерація Олексій Данілов
NEWS
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою