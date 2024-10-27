Генсек НАТО выступит завтра с заявлением о войсках КНДР в России
Завтра генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступит с заявлением о северокорейских войсках в России. Это произойдет после встречи с представителями Южной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Альянса.
В сообщении НАТО говорится, что в понедельник, 28 октября, высокопоставленная делегация из Южной Кореи проведет брифинг для Североатлантического совета о размещении войск КНДР в России.
Для участия в мероприятии приглашены послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.
После встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделает заявление для СМИ около входа в здание. Он выступит в 12:00 по местному времени, а если говорить о времени по Киеву - это произойдет в 13:00.
Напомним, вчера издание The New York Times писало, что к понедельнику в Курскую область будут переброшены 5 тысяч солдат Северной Кореи. Вероятно, это будут военные из так называемого "элитного подразделения".
Ранее РБК-Украина сообщало, что согласно статье Bloomberg, НАТО может ответить на отправку северокорейских солдат в Россию несколькими способами. Один из них является усиление поддержки Украины.
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