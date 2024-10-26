ua en ru
Сб, 26 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Курскую область к понедельнику перекинут 5 тысяч "элитных" солдат КНДР, - NYT

Курск, Суббота 26 октября 2024 14:36
UA EN RU
В Курскую область к понедельнику перекинут 5 тысяч "элитных" солдат КНДР, - NYT Фото: в Курскую область к понедельнику перебросят 5 тысяч солдат КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Курске области к понедельнику, 28 октября, перебросят 5 тысяч солдат КНДР. Вероятно, это военные из так называемого "элитного" подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перекидывать. Как пишет издание, "тысячи военных прибывают каждый день".

Проинформированные источники в Украине заявили, что к понедельнику, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск в Курской области.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их доставляют из Владивостока на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

В настоящее время войска КНДР сосредоточены только в Курской области.

Отмечается, что северокорейские солдаты еще не вступили в бой. Пока неясно, какую роль они будут играть на фронте. NYT добавляет, что непонятно, как военные Северной Кореи сменят динамику на поле боя. Войска КНДР не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы о возможностях их даже элитных подразделений.

Войска КНДР привлекут к войне

Северная Корея отправила войска на территорию России. По данным разведки, они проходили обучение на четырех полигонах. Информация о количестве северокорейских войск отличается. Западные разведчики и Южная Корея говорят о 3 тысячах солдат КНДР в России.

По словам украинских разведчиков, КНДР отправила в Россию около 12 тысяч военных. Президент Владимир Зеленский заявил, что первые северокорейские воины прибудут в зону боев уже 27-28 октября.

ГУР Минобороны опубликовало перехват разговора россиян, которые готовятся принимать солдат КНДР в Курской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация КНДР Северная Корея Курская область
NEWS
В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин
В Украине возобновили бронирование от мобилизации, но с условием: что решил Кабмин
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция