Генсек НАТО виступить завтра із заявою про війська КНДР у Росії

Завтра генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступить із заявою про північнокорейські війська в Росії. Це відбудеться після зустрічі із представниками Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Альянсу.

У повідомленні НАТО йдеться, що у понеділок, 28 жовтня, високопоставлена делегація з Південної Кореї проведе брифінг для Північноатлантичної ради щодо розміщення військ КНДР у Росії.

Для участі у заході запрошені посли країн-партнерів НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.

Після зустрічі генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробить заяву для ЗМІ біля входу до будівлі. Він виступить о 12:00 за місцевим часом, а якщо говорити про час за Києвом - це станеться о 13:00.