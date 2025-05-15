Генсек НАТО об отказе Путина от переговоров с Зеленским: Россия упустила возможность

Рютте напомнил, что страны Запада инициировали "коалицию решительных" и другие инициативы, которые направлены на то, чтобы когда Украина и Россия договорятся о прекращении огня или мире, такая сделка будет длительной и прочной.

Генсек объяснил, что Запад хочет не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями, которые начали нарушать буквально сразу после их подписания. Мы не можем допустить повторения этого. Мир должен быть долговечным, устойчивым.

"И на этой неделе мяч теперь явно на стороне России. Россия сейчас направляет делегацию низкого уровня и теряет возможность, которую предложил президент Зеленский… Так что Украина явно готова играть, но теперь мяч на стороне России", - добавил он.

Генсек выразил благодарность США, которые сосредоточились на этом вопросе. По его словам, и президент США Дональд Трамп со всей своей командой и госсекретарь Марко Рубио сосредоточены на достижении мира в Украине.