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Генсек НАТО о сроках окончания войны: хотите мира завтра, поддержите Украину сегодня

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сколько еще будет продолжаться война России против Украины, никто не знает. Но мы должны поддерживать украинцев, чтобы мир все же наступил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Die Welt.

"Никто не знает, когда закончится эта война. Мы знаем одно: если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Звучит странно, но путь к миру лежит через поставки оружия. Наши интересы безопасности выходят за рамки солидарности с Украиной, потому что если Путин добьется успеха, другие научатся этому", - заявил Столтенберг.

По его словам, сейчас автократы всего мира наблюдают за тем, как НАТО реагирует на российское вторжение в Украину.

"Мы также знаем, что Россия использует энергоносители как оружие. И Китай также использует свою экономическую мощь для обслуживания собственных интересов. Мы должны понимать, что экономические решения могут иметь последствия для политики безопасности. Всегда говорят: война слишком серьезное дело, чтобы доверять ее генералам. Да, и иногда слишком серьезная, чтобы оставить это олигархам", - подытожил Столтенберг.

Окончание войны: что об этом говорят в Украине и не только

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Также в ГУР МО считают, что решающим моментом в войне станет эта весна и начало лета, и уже после этого этапа можно будет говорить о сроках окончания войны.

Между тем, ряд мировых лидеров осторожны в своих прогнозах по завершению войны, но в большинстве утверждают, что ближайшие месяцы будут решающими для Украины.

Детальнее об окончании войны читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

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