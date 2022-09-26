RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генсек НАТО и президент Еврокомиссии обсудили усиление поддержки Украины

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Дмитрий Браславский

В Брюсселе, в стенах Европейской комиссии, европейские чиновники продолжили обсуждение дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга .

"Приятно снова встретиться с президентом фон дер Ляен. Мы обсудили агрессию России против Украины", - заявил генсек НАТО.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обсудила со Столтенбергом усиление поддержки Украины.

Также генсек НАТО заявил, что сотрудничество НАТО-ЕС "способствует безопасности и стабильности".

"Поэтому мы считаем, что пора согласовать новую Совместную декларацию для развития нашего партнерства", - добавил Столтенберг.

Напомним, что НАТО заявило о должной реакции на использование ядерного оружия против Украины.

Также НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияНАТОВойна в Украине