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Генсек НАТО закликав Росію відвести війська від українських кордонів

Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордонів України. Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому він зазначив, що Росія, відкрито оскаржує основні цінності європейської безпеки, а потім демонструє свою готовність застосувати силу або загрозу силою, щоб домогтися своєї мети.

"Зараз небезпека полягає в поєднанні цього масштабного військового нарощування з дуже загрозливою риторикою, коли висуваються вимоги, які, як вони знають, ми не можемо виконати, і кажуть: якщо ми їх не виконаємо, будуть військові наслідки", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що ознак відходу Росії від кордонів України немає і що ризик конфлікту реальний.

Столтенберг повідомив, що направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією почати діалог в рамках Ради Росія-НАТО для запобігання конфлікту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

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НАТОВторгнення Росії до України