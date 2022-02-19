Генсек НАТО закликав Росію відвести війська від українських кордонів

"Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордонів України. Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.

При цьому він зазначив, що Росія, відкрито оскаржує основні цінності європейської безпеки, а потім демонструє свою готовність застосувати силу або загрозу силою, щоб домогтися своєї мети.

"Зараз небезпека полягає в поєднанні цього масштабного військового нарощування з дуже загрозливою риторикою, коли висуваються вимоги, які, як вони знають, ми не можемо виконати, і кажуть: якщо ми їх не виконаємо, будуть військові наслідки", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що ознак відходу Росії від кордонів України немає і що ризик конфлікту реальний.

Столтенберг повідомив, що направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією почати діалог в рамках Ради Росія-НАТО для запобігання конфлікту.