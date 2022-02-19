Генсек НАТО закликав Росію відвести війська від українських кордонів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відвести свої війська від українських кордонів. Це буде першим кроком до врегулювання кризи навколо Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
"Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордонів України. Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки.
При цьому він зазначив, що Росія, відкрито оскаржує основні цінності європейської безпеки, а потім демонструє свою готовність застосувати силу або загрозу силою, щоб домогтися своєї мети.
"Зараз небезпека полягає в поєднанні цього масштабного військового нарощування з дуже загрозливою риторикою, коли висуваються вимоги, які, як вони знають, ми не можемо виконати, і кажуть: якщо ми їх не виконаємо, будуть військові наслідки", - заявив Столтенберг.
Він заявив, що ознак відходу Росії від кордонів України немає і що ризик конфлікту реальний.
Столтенберг повідомив, що направив лист міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з пропозицією почати діалог в рамках Ради Росія-НАТО для запобігання конфлікту.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що заходу потрібна демонстрація єдності, якщо він хоче переконати президента Росії Володимира Путіна уникнути "катастрофічного" вторгнення в Україну.
Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.