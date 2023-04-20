Генсек НАТО прибыл в Киев

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Украине", - заявил представитель альянса в комментарии изданию.

Столтенберга заметили на Михайловской площади в центре Киева. Генсек НАТО почтил память погибших украинских военных.

Вероятно, генеральный секретарь НАТО в Киеве проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Следует отметить, что завтра состоится одиннадцатая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". В этот раз она будет очной и пройдет на одноименной военной базе в Германии.

Накануне "Рамштайна" министр обороны Украины Алексей Резников напомнил, что Украина хочет создать надежную систему ПВО, а для этого необходимы современные истребители.

При этом Пентагоне отмечают, что приоритетами военной помощи Украине остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника.

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