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Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності

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Лондон, Середа 24 серпня 2022 10:03
Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності Фото: прем'єр Британії Борис Джонсон (twitter.com/10DowningStreet)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з 31-ою річницею Незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення канцелярії прем'єра Британії в Twitter.

"Сполучене Королівство буде продовжувати підтримувати наших українських друзів - зараз і в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

На честь Дня Незалежності України Даунінг-стріт прикрасили соняшниками та блакитними і синіми гортензіями.

Зазначимо, що під час свого звернення президент України Володимир Зеленський заявив, що українцям близький прем'єр Британії Борис Джонсон, ніж росіяни.

"Ми не будемо шукати з терористами розуміння. Хоча розуміємо російську мову, яку ви прийшли захищати. І вбили тисячі людей, яких прийшли звільняти. І нам набагато більше зрозумілий і близький Джонсон, який говорить по-англійськи, ніж вбивці, насильники і мародери, які все це робили по-російськи", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Детальніше про знакові події в нашій країні за період її незалежності - читайте в матеріалі "З 90-х до сьогоднішнього дня. Нескорені українці відзначають День Незалежності".

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Великобританія День незалежності України Борис Джонсон
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