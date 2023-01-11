Генсек НАТО после разговора с Кулебой призвал поскорее дать Украине современное вооружение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел 11 января телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Украина героически борется против российской агрессии. Однако решающим в этом вопросе есть время.

Столтенберг подчеркнул, что мир должен скорее предоставлять более современное оборудование для украинских военных.

"Время имеет решающее значение. Нам нужно быстрее предоставлять более современное оборудование", - написал он.