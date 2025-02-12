Генсек НАТО оценил перспективы "Рамштайн": надеюсь, увидите новые пакеты

Формат "Рамштайн" предусматривает, что Украина получит то, что нужно для борьбы с агрессией РФ. В ближайшие дни могут быть объявлены новые пакеты помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время пресс-конференции перед заседанием "Рамштайна".

"Формат "Рамштайна" предполагает, что союзники и другие страны за пределами НАТО обязуются гарантировать, что Украина имеет то, что ей нужно, в частности, поддержку конкретным вооружением для ведения войны против России", - отметил Рютте.

Он добавил, что уже упоминал некоторые из крупных пакетов помощи за последние недели в Канаде, Швеции, Нидерландах и Франции.

"И, без сомнения, я надеюсь, сегодня, а также и в ближайшие дни, вы увидите новые объявления", - добавил генеральный секретарь НАТО.

