Генсек НАТО оцінив перспективи "Рамштайну": сподіваюсь, побачите нові пакети
Формат "Рамштайн" передбачає, що Україна отримає те, що потрібно для боротьби з агресією РФ. Найближчими днями можуть бути оголошені нові пакети допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну".
"Формат "Рамштайна" передбачає, що союзники та інші країни за межами НАТО зобов'язуються гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, зокрема, підтримку конкретним озброєнням для ведення війни проти Росії", - зазначив Рютте.
Він додав, що вже згадував деякі з великих пакетів допомоги за останні тижні в Канаді, Швеції, Нідерландах і Франції.
"І, без сумніву, я сподіваюся, сьогодні, а також і найближчими днями, ви побачите нові оголошення", - додав генеральний секретар НАТО.
Новий "Рамштайн"
У середу, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться 26 засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Це перше засідання після інавгурації Дональда Трампа.
США на зустрічі представляє новий очільник Пентагону Піт Гегсет. Це також вперше зустріч у форматі "Рамштайн" очолюють на США, а Британія.
Міністр оборони України Рустем Умєров вже зустрівся з Гегсетом у Брюсселі. Як зазначав Умєров, на порядку денному буде своєчасне постачання допомоги, посилення ППО, постачання боєприпасів та авіації, розширення оборонного виробництва.
Більше про "Рамштайн" та чого чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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