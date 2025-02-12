Генсек НАТО оцінив перспективи "Рамштайну": сподіваюсь, побачите нові пакети

Формат "Рамштайн" передбачає, що Україна отримає те, що потрібно для боротьби з агресією РФ. Найближчими днями можуть бути оголошені нові пакети допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну".

"Формат "Рамштайна" передбачає, що союзники та інші країни за межами НАТО зобов'язуються гарантувати, що Україна має те, що їй потрібно, зокрема, підтримку конкретним озброєнням для ведення війни проти Росії", - зазначив Рютте.

Він додав, що вже згадував деякі з великих пакетів допомоги за останні тижні в Канаді, Швеції, Нідерландах і Франції.

"І, без сумніву, я сподіваюся, сьогодні, а також і найближчими днями, ви побачите нові оголошення", - додав генеральний секретар НАТО.



