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Генсек НАТО назвал цель Путина в отношении Украины этой зимой

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от недооценки военной мощи России и заявил, что цель президента России Владимира Путина состоит в том, чтобы оставить Украину в холоде и темноте этой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не должны ошибаться, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительный потенциал, а также большое количество военнослужащих", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с представителями правительства Нидерландов в Гааге.

По его словам, ближайшие месяцы будут трудными. "Цель Путина - оставить Украину холодной и темной этой зимой", - сказал он.

Вторя комментариям госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанным в минувшие выходные, Столтенберг сказал, что Украина сама должна решить, когда и как она хочет вести переговоры с Россией о прекращении войны.

"Они платят сейчас самую высокую цену в виде потерянных жизней и ущерба для страны. Поэтому Украине решать, какие условия для них приемлемы", - сказал он.

Столтенберг уверен: "То, что происходит за столом, коренным образом связано с ситуацией на поле боя".

"Итак, что мы должны сделать, так это поддержать Украину и укрепить их позиции, чтобы на каком-то этапе были переговоры, в которых Украина доминировала бы как независимое суверенное государство в Европе", - добавил он.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Украина сама должна решить, когда начать переговоры с Россией. Таким образом Боррель прокомментировал предположения, что Запад может подтолкнуть Киев к началу переговоров с Москвой.

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