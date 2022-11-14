Генсек НАТО назвал цель Путина в отношении Украины этой зимой

"Мы не должны ошибаться, недооценивая Россию. Российские вооруженные силы сохраняют значительный потенциал, а также большое количество военнослужащих", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с представителями правительства Нидерландов в Гааге.

По его словам, ближайшие месяцы будут трудными. "Цель Путина - оставить Украину холодной и темной этой зимой", - сказал он.

Вторя комментариям госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанным в минувшие выходные, Столтенберг сказал, что Украина сама должна решить, когда и как она хочет вести переговоры с Россией о прекращении войны.

"Они платят сейчас самую высокую цену в виде потерянных жизней и ущерба для страны. Поэтому Украине решать, какие условия для них приемлемы", - сказал он.

Столтенберг уверен: "То, что происходит за столом, коренным образом связано с ситуацией на поле боя".

"Итак, что мы должны сделать, так это поддержать Украину и укрепить их позиции, чтобы на каком-то этапе были переговоры, в которых Украина доминировала бы как независимое суверенное государство в Европе", - добавил он.