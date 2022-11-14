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Генсек НАТО назвав мету Путіна щодо України цієї зими

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від недооцінки військової могутності Росії і заявив, що мета президента Росії Володимира Путіна полягає в тому, щоб залишити Україну в холоді та темряві цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не повинні помилятися, недооцінюючи Росію. Російські збройні сили зберігають значний потенціал, а також велику кількість військовослужбовців", - сказав Столтенберг на спільній прес-конференції з представниками уряду Нідерландів у Гаазі.

За його словами, найближчі місяці будуть важкими. "Мета Путіна - залишити Україну холодною та темною цієї зими", - сказав він.

Вторячи коментарям держсекретаря США Ентоні Блінкена, зробленим минулими вихідними, Столтенберг сказав, що Україна сама має вирішити, коли і як вона хоче вести переговори з Росією про припинення війни.

"Вони платять зараз найвищу ціну у вигляді втрачених життів та збитків для країни. Тому Україні вирішувати, які умови для них прийнятні", - сказав він.

Столтенберг упевнений: "Те, що відбувається за столом, докорінно пов'язане із ситуацією на полі бою".

"Отже, що ми повинні зробити, то це підтримати Україну і зміцнити їхні позиції, щоб на якомусь етапі були переговори, в яких Україна домінувала б як незалежна суверенна держава в Європі", - додав він.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель заявив , що Україна сама має вирішити, коли розпочати переговори з Росією. Таким чином, Боррель прокоментував припущення, що Захід може підштовхнути Київ до початку переговорів з Москвою.

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