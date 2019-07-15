Міністр оборони Німеччини йде у відставку

Фото: Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)

Таке рішення було прийнято у зв'язку з бажанням зосередити всі сили для роботи в європейських структурах

Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Міноборони Twitter.

За її словами, таке рішення було прийнято у зв'язку з бажанням зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.



Фон дер Ляйєн зазначила, що завтра, 16 липня, виставить свою кандидатуру на пост голови Європейської комісії.

"Незалежно від результату голосування в Європейському парламенті, я не буду військовим міністром", - заявила політик.



Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 2 липня на саміті в Брюсселі лідери Європейського союзу погодили "пакет" кандидатур на ключові посади у політичних та економічних структурах ЄС. На посаду голови Єврокомісії висунута міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висунута кандидатом на пост голови Європейського Центробанку.

Крім того, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен на полях Давоського форуму заявила, що заклики Росії встановити новий світовий порядок не знайдуть відгуку в Європи.