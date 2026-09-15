Жена Трампа-младшего подтвердила, что российский олигарх устроил им свадебные гуляния

Беттина Андерсон, супруга Дональда Трампа-младшего, в понедельник подтвердила в Instagram, что российский олигарх Умар Кремлев оплатил ей с супругом послесвадебные гуляния на частном острове на Багамах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Андерсон написала, что это был "чрезвычайно щедрый свадебный подарок".

Ее пост появился после того, как ProPublica опубликовала в понедельник утром статью с заглавием "Свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах тайно профинансировал близкий к Путину российский олигарх".

Жена Трампа-младшего сказала, что российский бизнесмен, которого она называла "нашим дорогим другом", устроил два вечера празднования после их свадьбы.

Она сказала, что сама свадьба была только для семьи. Президент Трамп не присутствовал, ссылаясь на свои обязанности в Вашингтоне.

"Следующие выходные действительно были запланированы заранее как веселые выходные с друзьями", – сказала она.

"Наш дорогой друг Умар очень щедро организовал для нас два невероятных вечера празднования ПОСЛЕ нашей свадьбы. Это был очень щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарными", - цитирует издание Беттину Андерсон.

При этом остается непонятным, как супруги познакомились с Кремлевым. Андерсон в своем сообщении написала: "Для дружбы не нужны политические мотивы".

"Нам посчастливилось иметь замечательных друзей со всего мира, и мы никогда не будем стесняться или извиняться за свою благодарность им", – сказала она.

Трамп-младший с супругой настаивают на том, что в подарке Кремлева нет никакого политического подтекста.

Forbes оценивает состояние сына президента США примерно в 300 миллионов долларов. CBS News спросила Trump Organization, почему Трамп-младший, ее исполнительный вице-президент, принял этот подарок.

Пресс-служба Кремлева сообщила ProPublica, что он и Трамп-младший "имеют дружеские отношения" и впервые встретились "несколько лет назад".

В заявлении говорится, что Кремлев "никогда не обсуждал политические вопросы ни с одним из своих американских друзей и знакомых".