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Демократы взялись за свадьбу Трампа-младшего: проверят на взятку от олигарха РФ

08:23 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Филипп Бойко
Демократы взялись за свадьбу Трампа-младшего: проверят на взятку от олигарха РФ Фото: Дональды Трампы – отец и сын (GettyImages)
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Демократы в Конгрессе США начали это расследование после сообщений о финансировании бизнесменом из РФ празднований по случаю свадьбы Дональда Трампа-младшего. Речь идет о мероприятиях, которые прошли на Багамах в мае этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поводом для расследования стала публикация ProPublica, согласно которой Умар Кремлев – российский бизнесмен и президент Международной боксерской ассоциации – оплатил часть празднований по случаю свадьбы Дональда Трампа-младшего.

По данным Reuters, речь идет о сотнях тысяч долларов. Празднования проходили на Багамах в мае. Издание отмечает, что Кремлев имеет тесные связи с российскими властями.

Что именно оплатил российский бизнесмен

Жена Трампа-младшего Беттина Трамп заявила, что Кремлев является их другом и сделал "чрезвычайно щедрый свадебный подарок". В то же время она подчеркнула, что бизнесмен оплатил не саму свадьбу, а две вечеринки после нее.

Теперь конгрессменов интересует, почему связываемый с Кремлем российский бизнесмен согласился профинансировать масштабное празднование родственника президента США.

"Почему российский олигарх и друг Владимира Путина финансово поддерживает сына президента? Чего Умар Кремлев ожидает за финансирование этой трехдневной свадьбы на Багамах?" – написал представитель Демократической партии Роберт Гарсия.

В то же время лидер демократов в Сенате Чак Шумер подверг сомнению приемлемость такого подарка с учетом связей российского бизнесмена.

"Вы имеете дело с российским олигархом, а не просто с двоюродным братом, который дарит вам подарок... иногда свадебный подарок – это взятка от иностранного автократа", - заявил Шумер.

Реакция Трампа

Дональд Трамп, не присутствовавший на свадьбе сына, заявил, что не знает Кремлева, и назвал ситуацию "не такой уж важной".

Reuters отмечает, что Гарсия и другие ведущие демократы уже готовятся к возможным расследованиям по Дональду Трампу, его семье и этическим вопросам, возникшим после начала его второго президентского срока в 2025 году.

Контекст новости

Напомним, 14 сентября вышло расследование ProPublica о том, что приближенный к Путину российский олигарх Умар Кремлев тайно заплатил сотни тысяч долларов за роскошную свадьбу Дональда Трампа-младшего на Багамах.

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