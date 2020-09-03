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Генпрокурор США назвав небезпечним голосування поштою на виборах президента

Автор: Инна Собора

Генеральний прокурор США Вільям Барр виступив проти голосування по пошті на виборах президента США в листопаді 2020 року. Він вважає, що це небезпечно.

Про це Барр сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

За його словами, якщо проводити голосування по пошті, то можна зіткнуться з шахрайством і шантажем.

"Це безрозсудно і небезпечно, і люди грають з вогнем", - сказав генпрокурор.

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Відзначимо, вибори президента США заплановані на 3 листопада. Право голосувати в мають близько 233 млн осіб. При цьому, в цьому році більше 180 млн з них будуть мати можливість проголосувати поштою.

Раніше Палата представників Конгресу виділила 25 млрд доларів для голосування поштою.

Президент Дональд Трамп неодноразово заявляв, що голосування по пошті призведе до фальсифікації виборів.

РБК-Україна також писало, що Трамп побоюється, що може програти майбутні в 2020 році президентські вибори в країні через голосування поштою.

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