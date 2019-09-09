Руслан Рябошапка: Рука не здригнеться по кому завгодно, хто є у парламенті

Нещодавно у ЗМІ була оприлюднена інформація про ваших можливих заступників. Чи відповідає вона дійсності?

Місцями не вгадали.

Хто буде першим заступником?

Дуже скоро дізнаєтеся.

Костянтин Кулик?

Ні. Костянтин Кулик не просто не буде заступником генпрокурора. Його кандидатура навіть не розглядалася, і в принципі не могла розглядатися.

Чому?

З огляду на попередню біографію та професійні досягнення.

Чи дозволяє йому ця біографія далі працювати у Генеральній прокуратурі?

Ми про це будемо розмовляти.

Було багато гучних історій за участю Кулика – справа Саакашвілі, спецконфіскація у Краматорському суді і так далі. Юрій Луценко постійно говорив про гроші, які повернули державі в останньому випадку. Цікава ваша думка: рішення Краматорського суду й та спецконфіскація – це дійсно величезна перемога, або це сумнівно?

Рішення Краматорського суду не закінчило свою історію. Наскільки я знаю, зараз розглядається касаційна скарга. Якщо б ми дочекалися остаточного рішення у цій справі, було б коректніше коментувати. Поки я не був на цій посаді, мені було легше дати юридичну або політичну оцінку. Але оскільки я обтяжений певними рамками і обов'язками, я поки утримаюся. Можливо, судді Верховного суду будуть брати до уваги мою думку про це рішення, тому не хотів би коментувати.

Ще одна справа, в якій брав участь Кулик. Будучи генеральним прокурором, Луценко публічно називав Міхеїла Саакашвілі зрадником. Ви поділяєте цю позицію?

Це не зовсім питання до генерального прокурора, як мені здається. Якби Міхеїл Саакашвілі був зрадником, то, очевидно, було б відкрито провадження, і до нього застосовувалися певні заходи кримінального переслідування. Але на даний момент він вільна людина, він пересувається в межах нашої країни, наскільки я знаю, проти нього немає ніяких звинувачень.

Справа про державну зраду ще існує?

Не знаю, потрібно уточнити.

Чи можете ви вже назвати прізвища всіх ваших заступників?

Поки ні. Процес йде поступово. Вже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. І це не Костянтин Кулик.

Віталій Касько буде вашим заступником?

Буде.

Ви знаєте, що Віталій Касько – одногрупник глави Офісу президента Андрія Богдана?

Ну я не знав, що він одногрупник, але це ніяк не впливає на моє рішення.

У вас які стосунки з Богданом?

Я вже багато відповідав на це питання. Ми познайомилися, здається, у 2007 році, коли він став заступником міністра юстиції і курирував мене, коли я був директором департаменту. Тоді склалися робочі відносини. Потім у жовтні 2013 року я пішов з публічної влади, і ми з ним не працювали до 2019 року.

Ви знайомі з Ігорем Коломойським?

Хто ж незнайомий з Ігорем Коломойським? Я його бачив раз чи двічі.

Спілкувалися?

Дуже коротко.

Давно?

Досить давно.

До перемоги Зеленського?

Так, звичайно. Набагато раніше.

Скажіть чесно, Ігор Валерійович – та людина, яка може вам зателефонувати?

Я думаю, у нього немає мого телефону, як і у мене немає його телефону.

Думаю, у нього вже є.

(сміється) Не дзвонив і не писав, жодного разу.

Ви не боїтеся впливу Офісу президента, якщо заступником у вас буде одногрупник глави Офісу, та й у вас теж є історія відносин?

Ні, не боюся, тому що ви – ЗМІ і громадськість, будете оцінювати вже по справах. Якщо будуть рішення, які явно будуть свідчити, що якісь речі політично ангажовані, несправедливі або нечесні, то ви перші будете про це публічно говорити. Я не для того погоджувався на таку складну посаду, щоб піти не найуспішнішим генеральним прокурором. А навпаки, щоб, як мені бажав Юрій Віталійович, перевершити його і бути більш успішним.

Сергій Кізь залишиться на посаді вашого заступника?

Залишиться, але протягом певного періоду. За ним закріплена велика ділянка роботи. Мені не хотілося б, щоб я отримав тисячі якихось проваджень, не розуміючи, що з ними робити далі. Тому потрібен час, буде закон, думаю, що наступного тижня (інтерв'ю записано у середу, 4 вересня, – ред.) парламент його прийме, далі ми будемо вирішувати з переходом справ і приймати інші рішення.

Прямо як Арсен Аваков. Міністр перехідного періоду.

Не знаю який перехідний період в Арсена Борисовича і наскільки він може затягнутися. Але я думаю, що тут цей перехідний період не буде довгим.

Ви – генеральний прокурор. Арсен Борисович – керівник силового відомства. Ви зможете з ним ефективно співпрацювати, за вашими відчуттями?

За великим рахунком, мені потрібен для співпраці не стільки міністр, скільки керівник Національної поліції. Тому що вона є органом досудового слідства і бере участь у великій кількості кримінальних проваджень. Для мене більш важливо співпраця власне з Нацполіцією, а не міністром.

Я не думаю, що міністр буде політично перешкоджати розслідуванню якихось справ. В принципі, Генеральна прокуратура має можливість бачити будь-які втручання або перешкоди і реагувати на це. Поки у мене таких ризиків не було, навпаки, Аваков сам дзвонить і звертає увагу на пріоритетні справи, з перших днів, коли я зайшов в офіс.

Якщо не секрет, які справи для вас є пріоритетними і на які справи звертає увагу Аваков?

Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не буду розкривати деталі, але вона теж резонансна і на слуху.

Можна виділити кілька категорій резонансних справ. Очевидно, це ті, про які найчастіше питаєте ви як представники медіа. Оскільки ви у своєму роді є транслятором думок суспільства, то тих справ, які хвилюють суспільство. Справи, пов'язані з розслідуванням злочинів, скоєних на Майдані, і те, що було після Майдану. Очевидно, що це справи, пов'язані з національною безпекою і обороною. Країна фактично у стані війни, в той же час існувала ситуація з "Укроборонпромом".

Я для себе ставлю у пріоритет також злочини, вчинені "елітою", у тому числі корупцію, повернення у бюджет держави вкрадених активів. Це банки, які грабувалися і активи з яких виводилися. Це державні підприємства, які грабувалися останнім часом. У цих справах не просто особа повинна бути засуджена, але також гроші повинні бути знайдені і повернені.

Це, напевно, найважливіша ділянка – повернути гроші. Тут мені потрібен Касько як людина, яка дуже добре розуміє, що таке міжнародне співробітництво, як це працює закордоном, у нього є прекрасні контакти як з представниками правоохоронних органів, так і міжнародних організацій, які можуть нам у цьому допомогти.

Останнім часом у Генеральній прокуратурі була така традиція, що дуже часто коментувався процес, а не результат.

Ми не будемо коментувати з метою якоїсь показухи, про це ми говорили з президентом. Але важливі стадії процесу ми будемо обговорювати і показувати суспільству, наприклад, проведення будь-яких слідчих дій, вручення підозр. Люди повинні бачити, що результат є і ми його показуємо.

Що для вас є результатом?

Це може бути швидкий рух у певному розслідуванні, швидке проведення слідчих дій, виявлення осіб, які вчинили злочин, і їх активів, заходи щодо накладення арешту на ці активи та передача справ у суд. Може бути результатом і рішення суду. Так як я прокурор, то не можу бажати виправдувальних рішень, але будемо виходити з принципу змагальності.

З приводу "справ Майдану". Ви вже заслухали звіт про результати і стан справ?

У мене на столі справа щодо "законів 16 січня" стосовно Ігоря Калєтніка. Ми говорили з Горбатюком, зустрічалися вже кілька разів. Насправді там не все так просто, як може здаватися. Є величезний обсяг матеріалів, який потрібно вивчити самостійно. Тому що у таких довідках або зі слів кураторів і слідчих скласти об'єктивну картину просто неможливо.

Треба самому сідати, заглиблюватися у це, і тільки тоді можна зрозуміти перспективу цих справ. Насправді це ж не один кейс, дуже багато епізодів, і всі вони на різних стадіях розслідування. Потрібно зрозуміти, що можна передати в суд, а де вже скоро буде рішення.

Що буде з управлінням спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка?

Ми з Сергієм Горбатюком теж збираємося про це говорити, бо є кілька нюансів. По-перше, Генеральна прокуратура втрачає функцію досудового розслідування і, очевидно, у листопаді потрібно буде приймати якесь рішення: або ми йдемо до парламенту з пропозицією продовжити цю функцію на якийсь період або віддамо ці справи у Держбюро розслідувань.

Тоді Сергій Вікторович та його колеги будуть здійснювати процесуальне керівництво у складі Генпрокуратури чи продовжать розслідування цих справ вже у складі ДБР.

Ви згадали про справу Калєтника. Наші колеги з Bihus.info як раз провели розслідування про Сергія Кізя, який закривав цю справу. Його слід нібито є також у блокуванні майданівських справ і у скандалі зі зривом спецоперації НАБУ. Ви вже отримали від нього пояснення?

Так, ми розмовляли з приводу справи Калєтника. Я не буду передавати результати, а також позиції його як заступника, який курує, і Сергія Горбатюка, який здійснював розслідування і процесуальне керівництво. Найближчим часом ми проінформуємо про наші висновки.

Через кілька місяців буде чергова річниця Майдану. Зазвичай у цей час ваш попередник звинувачував Горбатюка у незадовільній роботі. Той у свою чергу звинувачував Луценка у тому, що він вимагав показати швидкий результат, незважаючи на процесуальні обмеження. Яким чином ви будете балансувати між запитом суспільства на завершення цих справ і Кримінальним процесуальним кодексом (КПК)?

Через кілька місяців буде шість років з того часу, як були здійснені злочини на Майдані, коли були вбивства. Крім цього, минуло сім або вісім років з моменту інших злочинів, за якими йде слідство, наприклад, зловживань при будівництві цього приміщення (нової будівлі Генеральної прокуратури, – ред.).

Можете собі уявити, наскільки перспективно завершити ці справи через стільки часу. Думаю, що потрібен аудит, не тільки за моєї участі як керівника, але і професійних незалежних юристів, у тому числі адвокатів Небесної сотні. Мені здається, що за шість років можна було просунутися далі, і суспільство вимагає значно більших результатів.

З яким формулюванням вас призначали на посаду, що ви повинні зробити, на думку Володимира Зеленського?

Ця розмова почалася кілька місяців тому. Мова йшла про топ-злочинність, у першу чергу, про економічну злочинність, історія з "Укроборонпромом" була тоді на слуху. Вперше почали говорити про те, що все ж таки слід залучати до відповідальності вище керівництво держави і ці гроші повинні бути повернуті країні. Можливо, цей напрям як KPI тоді і визначив президент. Про прізвища ми тоді не говорили і досі не говоримо.

Ви часто комунікуєте з президентом?

За цей тиждень двічі або тричі. Ми зустрічалися перед нарадою з президентом щодо топ-пріоритетів, вони потім були озвучені для уряду і правоохоронних органів. Не варто забувати, що я досі передаю справи в Офісі, там дуже багато напрацювань. Деякі законопроекти з Офісу все ще у мене лежать на столі.

Правда, що в Офісі є стоси документів, до яких не дійшли руки і які вимагають уваги самого президента. Вони складаються, і ця гора так росте і росте...

Я такого не бачив. У мене підписувалося все, у тому числі, більшість документів за день, я нічого не залишав на ранок. Було багато документів, які не підписала минула влада, наприклад, укази по суддях, але вони практично всі вийшли, крім п'яти або шести, які вже підписав я і передав президенту. Можливо, за іншими напрямами, але я сумніваюся.

Чув версію, що ваша місія – забезпечити посадки. Вони потрібні новій владі, щоб задовольнити запит суспільства. Мені цікава ваша позиція навіть не як генерального прокурора, а суто людська – ви не боїтеся того, що якщо будете це реалізовувати, то можете випустити "страшного джина більшовизму"?

Ні. Точно не боюся, що перетворюся у Максиміліана Робесп'єра. Бачу три завдання: це реформа, оновлення прокуратури, після цього ми повинні повернутися до нормальної і стабільної роботи органів прокурорського самоврядування та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

По-друге, прокуратура має стати зразком для інших органів. Думаю, що нам вдасться затвердити концепцію про продовження реформи усієї кримінальної юстиції.

Третій блок – це дійсно відновлення справедливості. Думаю, що не тільки я і президент, але і ви чекаєте жорсткої реакції на ці кейси: вбивства громадських активістів, того ж Павла Шеремета. Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п'ять років, але винні будуть сидіти у в'язниці.

Важливо показати, що той, хто краде на війні, він теж буде сидіти у в'язниці. Це будуть жорсткі речі, але саме так ми привчимо людей до того, що покарання невідворотне.

Юрія Луценка звинувачували у тому, що він "зливає" справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Ви плануєте залучити до відповідальності замовників і чи будуть переглянуті терміни виконавцям?

Це одна з пріоритетних справ. Ми на неї обов'язково повинні дати відповіді, які цікавлять суспільство. По можливості – у короткі терміни.

Що для вас вище – закон чи справедливість?

Закон, звичайно. Хоча справедливість можлива і без закону. Але для людини, яка займає посаду генерального прокурора, закон не може не бути на першому місці.

Вчора Верховна рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності, але ця норма набирає чинності з 1 січня 2020 року. За цей час ви будете приходити до парламенту з клопотанням про притягнення депутатів до відповідальності?

Знаю, що буду.

Хоча б скільки є потенційних кейсів?

Важко сказати, ще є кілька місяців і не факт, що не з'являться нові кейси. Адже це не тільки ті справи, про які говорив минулий генеральний прокурор, там кілька народних депутатів. Це можуть бути нові справи, у тому числі щодо депутатів від "Слуги народу".

Вже є такі напрацювання?

У мене ще немає. По новому парламенту ще немає.

Ви себе уявляєте людиною, яка приходить у Верховну раду і просить про арешт колишнього президента?

Не просить, а вимагає. Немає різниці: колишні президенти, народні депутати або хтось ще. Перед законом усі рівні. Скажімо так, рука не здригнеться по кому завгодно, хто є у парламенті.

Враховуючи реформування, плануєте вносити зміни в КПК? Наприклад, в юридичному середовищі говорять, що через спірні норми КПК бувають маніпуляції правом навіть з боку адвокатів. Можна скільки завгодно міняти адвокатів і таким чином затягувати процес. Серед таких справ, наприклад, називають процеси проти колишнього нардепа Олександра Шепелєва.

Реформа КПК буде складатися з двох етапів. Є невідкладні зміни, які потрібно приймати з дня на день. Вони пов'язані в тому числі з "правками Лозового" та іншими речами. Наприклад, ви знаєте відомий кейс, коли прокурор вже близько року зачитує обвинувальний акт.

Ми хочемо передбачити, щоб вступна промова прокурора була скороченою, щоб не розтягувати час там, де для цього немає необхідності. Такі зміни президент вже вніс до парламенту як невідкладні і, я думаю, що наступного тижня Рада зможе прийняти їх в цілому. Це невеликий законопроект, але це найбільш кричущі і невідкладні зміни.

Крім того, є багато речей, пов'язаних з заочним засудженням, і з багатьма змінами, які вносилися досить хаотично і спорадично у Кримінальний процес. Ми хочемо у рамках комісії з питань правової реформи, яка діє при президентові, взагалі розглянути по пунктах кримінальний процес, зрозуміти, де найбільше проблем і виправити їх. Але це системна робота, тут необхідно кілька місяців.

Коли ви плануєте завершити роботу по КПК?

До 1 січня я хотів би бачити системні зміни по КПК в парламенті, бажано, вже прийняті. Крім того, до 1 січня я хотів би бачити оновлений НАЗК в роботі, цим я теж займався в Офісі. Мають бути до цього терміну також прийняті зміни по судовій реформі і, можливо, вже перезапущена кваліфікаційна комісія, щоб нарешті було розблоковано процес кадрового наповнення судів першої інстанції. Для прокуратури теж важливо, щоб суди працювали і там були судді, принаймні.

Напрацьовуються зміни і до Кримінального кодексу, тому що за останні сім-вісім років дуже багато було внесено до нього змін, які розбалансували кримінальне право. Взагалі потрібно переглянути кодекси та визначити проблемні точки.

В законопроекті про реформу прокуратури йдеться в тому числі щодо переатестації прокурорів. Коли ви плануєте цей процес розпочати і завершити його?

Пленарне засідання 10 вересня, сподіваюся, парламент підтримає нас, день-два на підпис президента, публікацію, і вперед. Дедлайн цих змін – два роки. Це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури. Тому що переатестація – це тільки перший етап, після цього має бути донабір нових людей. Після цього ми повинні відновити роботу Ради прокурорів і КДКП.

Є багато застережень щодо призупинення роботи КДКП, про те, що тепер ви у ручному режимі зможете визначати, кого звільняти, кого ні.

Очищення прокуратури буде відбуватися каскадом, зверху вниз, буде створено декілька комісій. Ми говорили з нашими колегами з громадських організацій, з американськими прокурорами та експертами, ми залучимо зовнішніх учасників у ці комісії. Хотілося б з максимальною користю застосувати досвід при створенні патрульної поліції. Ми розуміємо, які там були проблеми і помилки. І ми будемо намагатися уникнути повторення цих помилок.

Ми домовилися з нашими колегами з НАБУ, що вони нам допоможуть у перевірці доброчесності, як вони допомагали під час відбору в судові органи. Це комплекс заходів дасть нам можливість оновити прокуратуру і відібрати найкращих, і вони вже виберуть найкращих у раду прокурорів та КДКП.

Ця ситуація, швидше, ближче до МВС.

Я маю на увазі, що НАБУ буде готувати матеріали і показувати нам, де є ризики недобропорядності.

Я до того, що у центральному апараті очищення більш-менш відбулося, а на місцях близько 70% людей збереглися на своїх посадах, починаючи з представників "Беркута", які, можливо, скоювали злочини. Як цього уникнути?

Ми обов'язково врахуємо цей досвід. Прокурорів набагато менше, ніж міліціонерів, і обсяг роботи буде набагато менше. Ми створимо частину комісій, вже зараз ведеться робота над розробкою комплексного процесу, методів і критеріїв оцінювання для переатестації кандидатів: які складові процесу, як оцінювати професійний рівень і доброчестность кандидатів.

У поліції у той час таких матеріалів не було. Тим більше, була спроба в 2015-16 роках провести таку реформу прокуратури, тоді не вийшло. Ми цей досвід теж застосуємо.

Ви плануєте скоротити чисельність співробітників Офісу генпрокурора, як я розумію, на третину. Виходить, у нас 5000 прокурорів дарма їдять свій хліб. Які це відділи чи напряму?

Не можна сказати однозначно за конкретними напрямами. Ми зробимо статистику після того, як проведемо переатестацію і побачимо, які підрозділи втратили найбільше кадрів.

Я б, можливо, звернув увагу в першу чергу у плані переатестації на середній або проміжний рівень, це обласні чи регіональні прокуратури та, очевидно, найважливіший напрям або елемент системи – це місцеві прокуратури, де людей не вистачає і де найбільший обсяг роботи. Треба змістити акцент з середнього і верхнього рівня на місцеві прокуратури. За великим рахунком, в обласних прокуратурах не так багато роботи.

Коли ви звільните прокурора Луценка?

Мені здається, я вже підписав указ про його звільнення. 4 вересня кваліфікаційна комісія мала ухвалити рішення щодо нього стосовно дисциплінарного стягнення, там дві справи, і після цього рішення буде реалізовано. Він написав заяву, питання було лише у даті.

Останні роки пройшли під знаком протистояння Генеральної прокуратури і НАБУ. Ви зможете знайти продуктивну комунікацію з Артемом Ситником, чи є вона у вас? І як ви оцінюєте діяльність Назара Холодницького?

В останні роки, насправді, була не тільки війна між Генпрокуратурою і НАБУ. Деякий період була війна усіх проти НАБУ, починаючи з НАЗК, СБУ, Генпрокуратури, всі намагалися розірвати НАБУ. Не вихваляючи і не критикуючи нікого, одне з найважливіших напрямків роботи – ГПУ повинна стати координатором і лідером роботи всіх правоохоронних органів, паралельно здійснюючи процесуальне керівництвом і нагляд.

У боротьбі зі злочинністю ключова інституція – це не поліція і не НАБУ, а прокурор як людина, яка відповідає за результати досудового розслідування. У нас тривають дискусії про те, що слідчий – процесуально незалежна фігура, але центральною фігурою в досудовому розслідуванні є прокурор. У нього достатньо процесуальних механізмів, щоб забезпечити ефективне розслідування. Роль прокурора повинна бути у тому, щоб ефективно використовувати можливості різних органів досудового розслідування: СБУ, ДБР, НАБУ, фіскалів, поліції.

А що на рахунок Холодницького?

Не хочу публічно оцінювати його роботу, було досить оцінок, у тому числі, з мого боку до того, як я прийшов на цю посаду. Нехай мине трохи часу, Назар Іванович повернеться з відпустки, тим більше, зараз є ефективна комунікація з НАБУ, є процесуальний результат. Кілька підозр високим чиновникам вже готові, незабаром ряд цікавих матеріалів будуть передані до Вищого антикорупційного суду.

Одна з цих підозр щодо екс-глави НАЗК і вашого колишнього керівника Наталії Корчак. Ви вже її підписали? І як це взагалі: підписувати підозру своєму колишньому керівникові?

Підозру Корчак я підписувати не можу, і не тому, що я не бачу правової позиції, а тому що очевидний конфлікт інтересів. Ми з Корчак перебували у різних ситуаціях, в тому числі конфліктних, тому я не можу проти неї приймати процесуальних рішень. Є інші заступники генерального прокурора, яким будуть передані матеріали, і нехай вони приймають рішення.

Щодо політичних оцінок. Опоненти президента Зеленського кажуть, що його ініціативи, проведені через парламент – це узурпація влади. Якщо нейтрально підійти до цього питання, то це початок монополізації влади. Ви так не вважаєте?

Я ж генеральний прокурор, я не даю політичних оцінок.

Якщо ви з прокурорської точки зору побачите ознаки узурпації влади, ви будете готові завести справу проти президента Зеленського?

Я вже говорив, що немає недоторканних, всі рівні перед законом. Не має значення прізвище президента, є процедури, визначені Конституцією. А вони виписані таким чином, що цей процес практично неможливо реалізувати. Для нас не буде мати значення, чи представляє людина у парламенті політичну партію президента чи ні. Та партія, яка пройшла до парламенту під ім'ям президента, повинна бути під ще більшим наглядом і прицілом, тому що ці люди несуть велику відповідальність за те, що відбувається у країні.

Як вам пропозиція Зеленського записати в Конституції, що президент призначає главу НАБУ і Держбюро розслідувань?

Він же і зараз це робить.

Але зараз він це робить суто церемоніально, за результатами відкритого конкурсу.

Так і буде.

Але якщо буде конституційна норма, під неї можна буде і переписати закон.

Закон можна і зараз переписати.

Але легше закон переписати, ніж Конституцію?

У законі і зараз можна змінити перелік підстав для звільнення, те, що хотіла зробити тодішня більшість у Раді два або три роки тому. Якщо б ми хотіли поставити під контроль НАБУ, ці зміни давно можна було б внести.

Ці зміни пов'язані з тим, що є ризики, пов'язані з нашим Конституційним судом, який непередбачуваний ні для кого, й історія зі скасуванням відповідальності за незаконне збагачення тому приклад. Є можливість НАБУ та ДБР поставити за межею закону, ми б хотіли цього уникнути.

Як ви оцінюєте антикорупційне законодавство у тому аспекті, що керівника САП або НАБУ зняти майже неможливо?

Це не зовсім правда. Є гарантії незалежності для людей, від яких дуже багато залежить в Україні.

Тобто, вас цей механізм влаштовує?

Я б зараз його не міняв. Розмови про можливу узурпацію влади ще б посилилися. Антикорупційні інституції, судова гілка влади повинні мати достатні механізми незалежності.

Як ви ставитеся до діяльності ДБР, треба перезавантажувати цей орган? Треба вносити зміни, про які говорить громадськість, зокрема про колегіальне управління цим органом? До самого Роману Трубі також багато питань.

В ОП були напрацьовані зміни відносно ДБР та не виключаю, що вони незабаром будуть внесені в парламент. Є ряд проблем, в тому числі і колегіальне управління. Є і інші, наприклад, територіальні кущові структури, які нераціональні й не дають можливості ефективно працювати. Ці речі треба терміново усувати. Якщо діяльність ДБР не буде влаштовувати суспільство, необхідно реагувати.

Говорити, що треба звільнити керівника якогось правоохоронного органу, це вже політична позиція. Що важливо для генерального прокурора, ми створимо KPI органів досудового розслідування, для ДБР свої пріоритети, для Національної поліції – свої, для Служби безпеки – свої, для НАБУ – свої. За ці пріоритети повинні відповідати генеральний прокурор, до нового року їх треба визначити, щоб їх побачили медіа і суспільство, а в кінці вже наступного року за цими KPI спитали.

Які у вас стосунки з Іваном Бакановим?

Чесно кажучи, майже ніяких, і трішечки професійних.

"Трішечки професійних" це як?

Я тільки недавно почав працювати на цій посаді, і наші стосунки з того моменту і стали професійними.

А до того не було жодних?

На посади у ОП я дуже мало перетинався з Іваном Геннадійовичем, це могли бути якісь узгодження щодо кадрових призначень в СБУ.

Чому питаю: вас пов'язують з групою Андрія Богдана в оточенні Зеленського...

А хто ще входить в цю групу, можна поцікавитися?

З ваших – Касько. З іншого боку, є група "Кварталу", і Баканов її яскравий представник. Це правда, що між цими групами впливу є конфлікт, зокрема, щодо призначень в СБУ?

Немає конфлікту.

Ви погоджували призначення Баканова в СБУ безпроблемно?

Не завжди, але це не означає, що у мене є якийсь конфлікт з Бакановим. Просто не завжди ті люди, які радять Івану Геннадійовичу у Службі безпеки, радили найкращі кандидатури, деякі з них здавалися помилковими.

А хто радить Іванові Геннадійовичу у Службі безпеки?

Хай Іван Геннадійович сам дасть відповідь.

Анатолій Матіос?

Думаю, Іван Геннадійович розкриє цю інформацію для вас.

Коли ви ліквідуєте військову прокуратуру?

Закон, що передбачає ліквідацію, буде розглядатися парламентом на наступному тижні. Буде визначено порядок передачі проваджень, хто що повинен робити, хто за що відповідає і в які терміни. Це не означає, що всі люди у військовій прокуратурі – негідники, це абсолютно не так, але частина з них повинна буде залишити свої посади, це буде відбуватися через процедуру переатестації.

Ті, хто буде відповідати критеріям професіоналізму і доброчесності, мені здається, там більшість таких людей, залишаться працювати в прокуратурі, якщо захочуть – саме за направленням військових злочинів. І ми бачимо необхідність у підрозділі, яке б здійснювало процесуальне керівництво у злочинах проти порядку несення військової служби.

Тобто, ви ліквідуєте військову прокуратуру, щоб створити військову прокуратуру?

Ні. Це не означає, що ці люди будуть розслідувати військові злочини у Житомирі чи Львові. Це повинно бути пов'язано із забезпеченням роботи у районі ООС.

Є ще цікава ідея створити департамент, який би координував процесуальне керівництво з розслідування військових злочинів, злочинів проти людяності і т. д., який би збирав, документував, фіксував усі матеріали, пов'язані з подіями на сході і з окупацією Криму, комунікував з міжнародними органами кримінальної юстиції.

Коли можна очікувати ратифікації Римського статуту?

Я хотів би, щоб це сталося якомога швидше. Нам від цього гірше не буде, має бути тільки краще. Ми вже взяли на себе всі зобов'язання по Римському статуту, ще з 2015 року. З тих пір перед Міжнародним кримінальним судом у нас є тільки зобов'язання, але немає ніяких прав. І те, про що говорять, що наші військові не зможуть виїхати кудись за кордон, це дурість, тому що парламент уже дав згоду, і військові виїжджають, і ніхто у відношенні їх не застосовує ніяких заходів.

Ви говорили, що можете прийти у парламент з поданнями на депутатів. Одним з них може стати Віктор Медведчук?

Ви апелюєте до конкретного прізвища, але прізвище не має значення.

Переформулюю: чи є якийсь процесуальний руху щодо Медведчука?

Не буду відповідати.

Це теж відповідь.

Можливо, але він не дає відповіді на питання, чи є такий рух.