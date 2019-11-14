Генпрокурор оцінив рівень боротьби з корупцією в Україні

Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Рябошапка заявив про відчутний прогрес в боротьбі з корупцією

В Україні дійсно існує проблема з корупцією, але прогрес в боротьбі з нею відчутний. Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

За словами генпрокурора, прогрес в боротьбі з корупцією відчутний, хоча антикорупційні органи працюють не так активно, як би він хотів. Також він нагадав нещодавнє оголошення підозр високопосадовцям Міністерства оборони у справі про бронежилети.

"Ми дійсно бачимо проблему з корупцією ... Хоча робота йде не так активно, як ми б хотіли, але прогрес, мені здається, відчутний. Справа в тому, що побороти корупцію швидко - нереально і неможливо, в принципі. Для цього потрібно серйозний час", - зазначив Рябошапка.

Крім того, відповідаючи на питання, чи є в ГПУ якийсь план щодо боротьби з корупцією, Рябошапка наголосив, що подібний план наразі розроблюється та має бути ухвалений парламентом.

"За останні два місяці ми, я маю на увазі українська влада, розробили і ухвалили близько п'яти важливих антикорупційних законів, яких вся країна чекала кілька років. Це, наприклад, закон про викривач корупції, закон про незаконне збагачення, зміни, що стосуються перезавантаження НАЗК, зміни в КПК ... Зараз всі проблеми, які стосувалися законодавчої бази, вирішені. Зараз залишилося тільки ефективно практично застосовувати законодавство", - додав він.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Рябошапка розповів, що розслідування щодо судді Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка закінчене. Він додав, що наразі справа знаходиться на стадії передачі до суду.