Генпрокурор відкрила справу щодо контрабанди вугілля з ОРДЛО. У ній фігурує Медведчук

"Щодо вугілля, є свіже провадження від квітня 2021 року. Чи буде результат? Сподіваюся, що буде", - сказала генпрокурор.

Венедіктова зазначила, що наразі справа на початку досудового розслідування.

"Поки не можемо говорити, яка буде кваліфікація. Внесли до ЄРДР одну кваліфікацію, але якщо ми її не доведемо, то будемо змінювати кваліфікацію", - додала вона.

Зазначається, що мова йде про епізод, який зафіксований на опублікованих журналістами Bihus.Info записах розмов Медведчука. На записах йшлося про те, що підозрюваний у держзраді нардеп нібито домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі у 2014 році.