Комітет Ради повернув Парубію подання Генпрокуратури на Вілкула й Колєснікова

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 19 червня

Комітет Верховної ради з питань регламенту й організації роботи парламенту повернув голові парламенту Андрію Парубію подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету у вівторок, 19 червня.

У рішенні вказано, що Вілкул і Колєсніков начебто не отримали для ознайомлення подання ГПУ і додаткові матеріали до цих подань. Також зазначається, що у супровідних листах генерального прокурора Юрія Луценка до подань "відсутні будь-які застереження про статус" додаткових матеріалів. Обидва нардепи стверджують, що попросили Луценка дати роз'яснення 29 травня 2018.

"Натомість комітет отримав відповідь за підписом заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, статус якого в кримінальних провадженнях, за якими були внесені подання, комітету невідомий", - цитує комітет свідчення нардепів.

"Враховуючи зазначене, Комітет вирішив повернути голові Верховної Ради України оригінал подання від 15 травня 2018 року "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вілкула Олександра Юрійовича", підтриманого та внесеного до Верховної Ради України 25 травня 2018 року генеральним прокурором України Луценком Ю.В., з доданими матеріалами, якими обгрунтовується подання, в 1 томі (усього на 331 арк.) для повернення Генеральному прокурору України", - йдеться у рішенні.

Також аналогічне рішення ухвалене щодо подання на Колєснікова. Вирішено повторно звернутися до генпрокурора Луценка, аби він надав Комітету роз’яснення щодо статусу документів, які він вносить до парламенту.

Нагадаємо, 25 травня 2018 Генеральний прокурор України Юрій Луценко вніс до Верховної ради України подання на народного депутата від "Опоблоку" Олександра Вілкула. Того ж дня спікер Верховної ради України Андрій Парубій передав до комітету подання ГПУ на вказаних нардепів.