Генпрокурор Ізраїлю пред'явить звинувачення Нетаньяху

Нетаньяху можуть оголосити звинувачення у шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою у трьох кримінальних справах

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит намерен предъявить обвинения премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.



Сообщается, что может повлиять на исход внеочередных парламентских выборов, которые состоится 9 апреля. Сейчас опросы общественного мнения говорят о почти равных позициях партий "Ликуд", которую возглавляет премьер, и оппозиционной партии "Синий и белый".

Напомним, как писало РБК-Украина, в июне жену премьер-министра страны Сару Нетаньяху обвинили в мошенничестве. В частности, жене Нетаньяху инкриминировали неправомерную растрату почти 100 тысяч долларов на оплату кейтеринга. По данным следствия, с сентября 2010 по март 2013 года жена политика заказывала еду в ресторанах для резиденции премьера, хотя там работал повар, а правила распорядка запрещают заказывать еду при наличии штатного повара.

При этом сам Нетаньяху заявлял, что не уйдет в отставку с должности, если генеральный прокурор примет рекомендации полиции об обвинении в коррупции до того, как будет рассмотрена позиция премьера по делу.