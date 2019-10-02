ГПУ розслідує роздачу іноземних паспортів на Заході та Cході України

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Суд надав військовій прокуратурі доступ до державної таємниці

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом масової видачі угорських, румунських, польських і російських паспортів жителям західних областей і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в матеріалах суду.

Як повідомляється, Печерський районний суд Києва надав Головній військовій прокуратурі доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Апарату Ради національної безпеки та оборони України.

"Головною військовою прокуратурою у даному кримінальному провадженні досліджується інформація про масову видачу паспортів громадян Угорщини, Румунії, Польщі та Росії відповідно мешканцям західних регіонів України та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, що в подальшому може створювати загрози територіальній цілісності та суверенітету України шляхом посилення автономістських і сепаратистських настроїв серед "співвітчизників", - йдеться в ухвалі суду.

Відповідно до рішення суду, військова прокуратура зможе отримати доступ до вхідної та вихідної документації, яка надходила від Міноборони, Держприкордонслужби, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, МВС та інших держорганів з 7 квітня по 26 вересня 2019 року. Перевірятимуть документи, які у цей період РНБО відправляла до Офісу президента, Кабміну, центральних органів виконавчої влади та правоохоронним органам. Прокуратуру цікавлять документи щодо видачі іноземних паспортів.

Як зазначається, ухвала суду буде діяти протягом 30 днів та оскарженню не підлягає. У разі, якщо ухвалу не буде виконано - у Раді нацбезпеки будуть проведені обшуки.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, президент Росії підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство у спрощеному порядку українцям, які раніше жили в Луганськый чи Донецькый областях України.

За словами колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, паспорти Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів Донецької і Луганської областей.

Також, як повідомлялося, Європейський союз планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, за видачу російських паспортів.