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В Геническе прогремели взрывы, оккупанты говорят о ракетных ударах

Иллюстративное фото: в оккупированном Геническе разались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области раздалась серия взрывов вечером в пятницу, 15 декабря. Представители "администрации" захватчиков говорят о массированной ракетной атаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко и местные паблики.

В городе работают системы противовоздушной обороны. Кадры вылета ракет по неким целям в небе над Геническом обнародовали в сети.

"Гениченск передает привет и передает эстафету дальше в Крым", - пишет Андрющенко.

Между тем представитель оккупационной "власти" региона в Херсонской области, так называемый "губернатор" Владимир Сальдо утверждает, что город находится под сильным обстрелом. Также он рассказывает о якобы сбитых ракетах.

"На данный момент сбито уже не менее 15 целей", - написал коллаборант в своем Telegram.

Взрывы на оккупированных территориях 15 декабря

Ранее сегодня вечером стало известно о взрывах на территории оккупированного Крыма, и о работе ПВО захватчиков. Такая "бавовна", в частности, произошла между поселком Черноморским и селом Межводное на западном берегу полуострова.

Между тем, российские СМИ и представители оккупационной "администрации" сообщали о работе систем противовоздушной обороны в Севастополе. В частности, пропагандисты говорят, что над морем был сбит один БПЛА, а в самом Севастополе никаких повреждений инфраструктуры не было зафиксировано.

Добавим, что 15 декабря вечером также прогремели сильные взрывы в оккупированном Донецке. По данным местных пабликов, были "прилеты" в Буденовском районе города, а под ударом оказалась нефтебаза.

Добавим также, что ранее сегодня партизаны провели успешную диверсию и подорвали железнодорожный поезд, который ежедневно возил интервентам из Крыма в Днепрорудное боеприпасы и топливо.

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