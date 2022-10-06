Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее месторождение газа в Европе, - Bloomberg

Нидерланды могут расконсервировать крупнейшее в Европе месторождение природного газа. У Гронингенского месторождения достаточно неиспользованных мощностей, чтобы уже этой зимой заменить большую часть топлива, которое Германия ранее импортировала из России.

Как отмечает издание, месторождение находится в процессе закрытия, а Нидерланды пока отвергают призывы увеличить объемы добычи, в то время как Европа готовится к, возможно, самой суровой зиме со времен Второй мировой войны. Причина в том, что бурение приводило к землетрясениям, и голландские власти не хотят рисковать негативной реакцией жителей.

Гронинген является опорой поставок газа в Европу с 1963 года. Даже по прошествии полувека в нем все еще находится около 450 млрд кубометров извлекаемого газа на сумму около 1 триллиона долларов. Что еще более важно, есть возможность добывать примерно на 50 млрд кубометров в год больше, чем добывается в настоящее время, по данным Shell Plc , одного из двух основных партнеров, участвующих в его эксплуатации.

Министр горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф заявил, что продолжать добычу опасно, но страна не может игнорировать проблемы других стран Европы. Отсутствие газа "может вынудить нас принять это решение", сказал он, и добавил, что это может стать проблемой безопасности, если больницы, школы и дома не смогут должным образом отапливаться.

Россия, на долю которой приходилось около трети импорта природного газа в Европу до того, как она вторглась в Украину, сократила поставки в ответ на санкции. А недавние взрывы на газопроводе "Северный поток" фактически поставили крест на поставки Германию. Дополнительный поток, который, по оценкам Shell, может быть введен в эксплуатацию почти сразу, будет более чем достаточным, чтобы заменить 46 млрд кубических метров, импортированных Германией из России в прошлом году.

Официальные лица Нидерландов заявили, что если Германии потребуется больше энергии, более безопасным вариантом будет дальнейшее продление срока службы ее атомных станций. Германия открыла двери для такого шага, который, если он будет реализован, станет разворотом политики. В прошлом месяце правительство заявило, что при необходимости два объекта, которые планируется закрыть, продолжат работу после окончания этого года.

Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в недавней речи, что Нидерланды должны пересмотреть свое решение о закрытии Гронингена, и на Вийлбрифа оказывали давление коллеги из других стран ЕС, но страна пока держит линию. Премьер-министр Марк Рютте не исключил полностью использование Гронингена для пополнения запасов, но "только в крайнем случае, если что-то пойдет не так". По его словам, сейчас в этом нет необходимости.

Гронинген зафиксировал свои первые небольшие толчки в 1986 году. С тех пор их было еще сотни. в 2012 году в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,6, в результате которого были поданы тысячи исков о материальном ущербе. Начиная с 2014 года правительство Нидерландов установило еще более строгие ограничения на добычу с месторождения, и добыча упала с 54 млрд кубометров в 2013 году до 4,5 млрд кубометров в этом году.

По данным Гронингенского института ущерба горнодобывающей промышленности, из примерно 327 тысяч домов в регионе по меньшей мере 127 тысяч получили повреждения. По сообщению голландской телекомпании NOS, с 2012 года в этом районе было снесено более 3300 зданий, поскольку землетрясения сделали их небезопасными.

Рютте принес публичные извинения перед парламентом в 2019 году, но правительство Нидерландов все еще не оправилось от обвинений в том, что оно нечувствительно. По данным газеты Het Financieele Dagblad, с поправкой на инфляцию общая прибыль месторождения составила 428 млрд евро, из которых 363,7 млрд евро за последние 60 лет получило государство .

Вместо того чтобы увеличить добычу газа, Нидерланды сняли ограничения на работу угольных электростанций, чтобы помочь обеспечить энергетическую безопасность, присоединившись к другим членам ЕС, перешедшим на сильно загрязняющее окружающую среду топливо. Страна также удвоила импортные мощности для сжиженного природного газа и газовых хранилищ, чтобы они были заполнены на 80% до зимы.