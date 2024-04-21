Украинцам рассказали, что делать после укуса насекомого

Приход тепла это не только о цветении цветов, но и об активизации и пробуждении насекомых, в частности пчел и ос. Эти насекомые именно в теплый период особенно активны и встреча с ними часто превращается в боевые действия. Оса может атаковать, даже без провокаций со стороны человека, а ее укус для некоторых людей может стать очень опасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинский союз парамедиков .

Среди всех перепончатокрылых насекомых выделяют несколько видов, которые чаще всего жалят людей. Это:

пчелы;

осы;

шершни;

шмели.

Опасность укусов этих насекомых несколько преувеличена. Большинству ужаленных не грозит ничего, за исключением определенного дискомфорта. В момент укуса в месте попадания жала возникает резкая боль и жжение, которые со временем проходят. После этого развивается отек, причем его выраженность зависит от того, сколько жира или рыхлой клетчатки находится под ранкой.

Покраснение после укуса пчелы или осы - привычное дело. Однако врачи предупреждают и о других реакциях. Итак, по данным парамедиков, аллергические реакции можно разделить на несколько подтипов:

общие аллергические реакции с проявлениями на коже (крапивница);

местная аллергическая реакция (место контакта с аллергеном);

аллергическая реакция по типу отека Квинке;

анафилаксия, анафилактический шок, анафилактический гиперкризис.

Общие аллергические реакции с проявлениями на коже и местные аллергические реакции не представляют угрозы для жизни, однако местная аллергическая реакция может переходить в аллергическую реакцию по типу отека Квинке, и та, в свою очередь, в анафилаксию.

Как проявляются разные виды аллергической реакции

Общая аллергическая реакция с проявлениями на коже (крапивница) - это аллергическая реакция, характеризующаяся высыпаниями по всему телу, которые похожи на ожоги от крапивы. Местная аллергическая реакция - это боль в месте укуса, отек, покраснение, возникновение зуда.

Аллергическая реакция по типу отека Квинке характеризуется отеком чаще лица и шеи, что может сопровождаться отеком дыхательных путей. Иногда встречаются отеки половых органов или конечностей.

Анафилаксия - это тяжелая, угрожающая жизни, генерализованная или системная реакция гиперчувствительности. может проявляться такими симптомами, как крапивница, покраснение, отек верхних дыхательных путей, охриплость, кашель, свисты, одышка, насморк, тошнота, рвота, боль живота или диарея.

Что делать при укусе насекомого