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Украинцам рассказали, какой медицинский минимум должен быть в случае чрезвычайной ситуации

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 22:17
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Украинцам рассказали, какой медицинский минимум должен быть в случае чрезвычайной ситуации Фото: Украинцам рассказали, о медицинском минимуме, который должен быть дома в случае чрезвычайной ситуации (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Врачи часто проводят тренинги для гражданских лиц, чтобы научить их оказывать первую медицинскую помощь и стабилизировать ситуацию с пострадавшими. Из обзора данных учений можно выделить основные предметы, которые должны быть у каждого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В случае чрезвычайной ситуации возможно увеличение жертв, и тогда медицинский персонал будет крайне загружен работой. Если же у каждого дома будет минимальный медицинский минимум, это значительно сэкономит время профессиональных медиков.

В центре рекомендуют иметь следующий инвентарь:

  • Бандажи. В идеале это должно относиться к запасу медицинских бинтов высокого давления. На практике гражданские лица должны отрезать материал длиной 15,5-20,5 см и настолько, сколь хватит самого материала. Материал следует завернуть и закрепить эластичной полоской. Он должен быть чистым и сухим.
  • Скобы и суперклей: степлер – это очень быстрое и эффективное средство для сшивания раны. Суперклей также можно использовать для герметизации рваных ран.
  • Шины: части древесины длиной с конечностью или суставом можно привязать к телу для защиты сломанных костей. Это может превратить обездвиженных в тех, которые способны передвигаться даже получив ранения. Для создания такого материала можно использовать элементы мебели.
  • Упаковка и марля: если материалы стерильные, их обрезки можно использовать для наложения повязки под бинтами для поглощения крови и стабилизации посторонних предметов, которые могли проникнуть в тело, не давая им нанести дальнейшие внутренние повреждения во время движения раненого.
  • Лента: клейкую ленту можно использовать вместе с пластиком, чтобы создать лоскут, действующий как клапан, если легкие проколоты. Это способно снизить скорость, с которой легкие наполняются влагой. Засасывание грудной клетки обычно истекает летально в течение 30 минут.

    Действия, описанные выше, способны продлить срок жизни человека до часа и сделать пациента более мобильным. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что он получит профессиональную медицинскую помощь.

Напомним, ранее мы писали, что большинство украинцев неправильно поступают в случае получения ожогов. Детальнее о том, как правильно действовать и почему нельзя использовать "Пантенол", можно прочитать в материале РБК-Украина.

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