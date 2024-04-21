Украинцам рассказали, какой медицинский минимум должен быть в случае чрезвычайной ситуации

Врачи часто проводят тренинги для гражданских лиц, чтобы научить их оказывать первую медицинскую помощь и стабилизировать ситуацию с пострадавшими. Из обзора данных учений можно выделить основные предметы, которые должны быть у каждого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В случае чрезвычайной ситуации возможно увеличение жертв, и тогда медицинский персонал будет крайне загружен работой. Если же у каждого дома будет минимальный медицинский минимум, это значительно сэкономит время профессиональных медиков.

Напомним, ранее мы писали, что большинство украинцев неправильно поступают в случае получения ожогов. Детальнее о том, как правильно действовать и почему нельзя использовать "Пантенол", можно прочитать в материале РБК-Украина.

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