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Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабнут, - Шольц

Суббота 09 декабря 2023 16:17
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Германия будет поддерживать Украину в войне, если другие ослабнут, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Война России против Украины, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому Германия намерена поддерживать Киев, если другие страны ослабнут.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Он призвал, чтобы немецкая поддержка Украины была долгосрочной.

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время. Поэтому важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной кампании", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что РФ своим вторжением в Украину аннулировала все соглашения о мире и безопасности в Европе.

"Германия даже должна быть готова сделать еще больше, если другие ослабнут", - сказал канцлер, очевидно, намекая на неясную политическую ситуацию в США в преддверии президентских выборов в следующем году.

Шольц также недвусмысленно заявил о своей поддержке дальнейшей военной помощи Украине.

"Российский диктатор Владимир Путин не должен ожидать, что мы отступим", - подчеркнул он.

Помощь Германии

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление Украины.

Также стало известно, что в Германии закончила обучение вторая группа украинских операторов ЗРК Patriot. Учения прошли 70 украинских солдат и офицеров. Курс подготовки длился более шести недель.

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