Генеральная уборка в голове: как избавиться от мыслей и чувств, мешающих жить

Почему нужно делать такую уборку

Знаете этот момент, когда открываете шкаф, а там - вещи, которые давно не носите, но почему-то держите? Вещи, которые вам давно малы - "а что если похудею?", вещи, которые нужно занести в мастерскую и поремонтировать/перешить, "а может еще пригодится?", "это же был подарок" и вещи, "которые я точно надену, если сойду с ума"...

"Так и в вашей голове. Куча мыслей, убеждений, воспоминаний, старых обид, незакрытых вопросов - все лежит, заполняет пространство, и ты уже сам не знаешь, что твое, а что - просто осталось с прошлых сезонов жизни. Начать генеральную уборку в голове и чувствах - это не про "стереть память". Это навести порядок", - объясняет эксперт.

Что стоит выбросить из своей головы

Я должен/должна быть идеальным - этот стандарт не существует в природе.

- этот стандарт не существует в природе. Старые образы - особенно те, которые уже давно не имеют смысла.

- особенно те, которые уже давно не имеют смысла. Ожидания других , которые ты воспринял как свои.

, которые ты воспринял как свои. Сравнение себя со всеми вокруг - чужая дорога тебе не подходит.

- чужая дорога тебе не подходит. Чувство вины за свои желания - ну серьезно, почему?

- ну серьезно, почему? Сомнения, которые живут только потому, что ты их не озвучивал.

"Представь, сколько свободного места появится, если хотя бы часть этого вынести. И в голове станет тише. И в сердце станет легче. Возможно, самое время сделать эмоциональную "разгрузку"? Потому что с более легкой душой и мысли яснее, и жизнь - более насыщенная", - говорит Виталий Курсик.

Чувство вины за прошлое

Оно уже произошло. Вы сделали, что могли - или не смогли. Вина держит вас в петле самонаказания. "Вместо "почему я так поступил(а)?" - спросите себя: "что я могу сделать дальше?", - советует коуч.

Ожидание одобрения

Жизнь, в которой вы постоянно меряете свои решения чужими глазами, - это жизнь не для себя. Выбросьте потребность нравиться всем. Это ловушка.

"Никто не имеет патента на истину. Никто не живет вашу жизнь - кроме вас", - добавляет специалист.

Самосаботаж и "я не могу"

Это внутренний голос, который обесценивает каждую попытку изменений. Он шепчет: "ты провалишься", "лучше не начинай".

"Проблема в том, что вы ему поверили. Но это не правда - это защитный механизм, который стоит распознать и отключить", - советует Виталий Курсик.

Лишние сравнения

"У нее все лучше", "он уже достиг", "я на дне" - эти мысли не помогают. Сравнение забирает энергию. Вместо чужого результата - смотрите на свой путь, потому что вы не знаете, чем другие платят за свой успех.

Обиды, которые гниют внутри

Если вы вспоминаете имя - и сжимает живот, значит обида еще жива. Но она вредит вам, а не тому, на кого вы все еще держите зло.

"Выбросьте этот "предмет" из своего эмоционального шкафа. Можете простить, а можете просто забыть и отпустить - главное, чтобы вы отпустили себя", - говорит эксперт.

Как очистить мысли и сердце

Ежедневно выделяйте 10 минут, берите бумагу и ручку и выписывайте все, что крутится в вашей голове. Вы увидите, как лишние мысли теряют силу.

Установите границы для того, что вам изматывает. Просто учитесь говорить "нет" людям, проектам, ситуациям, отношениям, привычкам, привычкам.

Прогулки. Выйдите на свежий воздух и погуляйте в одиночестве. Тишина, физическая активность и воздух - это лучшие инструменты для разгрузки нервной системы.

Поговорите с кем-то. Найдите того, кто будет вас слушать без оценок и начинайте выпускать мысли - как проветривать комнату. Это может быть друг, родственник, коуч, психолог.