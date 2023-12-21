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Генералы США и Китая провели переговоры впервые за полтора года

Фото: Чарльз Браун, генерал США (defense.gov)
Автор: Иван Носальский

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел переговоры с генералом Народно-освободительной армии КНР Лю Чжэньли. Диалог на таком уровне между странами состоялся впервые за полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона США.

По информации ведомства, американский и китайский генералы обсудили важность совместной работы, чтобы "ответственно управлять конкуренцией", избегать просчетов и поддерживать открытые и прямые линии связи. 

Последние переговоры между американскими и китайскими коллегами на таком уровне состоялись в июле 2022 года. 

Пентагон напоминает, что диалог состоялся на фоне резкого роста числа "рискованных и агрессивных" перехватов Китаем американских самолетов, действующих в международном воздушном пространстве.

Согласно последнему отчету о военной мощи Китая, США зафиксировали более 180 принудительных и рискованных воздушных перехватов американских самолетов в регионе в период с 2021 по 2023 год.

"Это больше рискованных перехватов за последние два года, чем за последнее десятилетие", - подчеркивают в Пентагоне. 

Что предшествовало

Напомним, в прошлом месяце глава КНР Си Цзиньпин посетил США, где он провел встречу со своим коллегой Джо Байденом. 

Одной из тем обсуждений между лидерами стало возобновление контактов на уровне военных. Они пришли к согласию, что такие переговоры необходимо восстановить

В ноябре глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что США были обеспокоены отсутствием контактов на уровне топ-военных с Китаем. 

 

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