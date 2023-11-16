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США и Китай договорились вернуть контакты между военными, - глава Пентагона

Джакарта, Четверг 16 ноября 2023 22:46
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США и Китай договорились вернуть контакты между военными, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин договорились, что вернут переговоры на уровне военных между странами.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона США.

Чиновник во время своего визита в Индонезию приветствовал прогресс, которого Байден и Си Цзиньпин достигли в ходе переговоров.

"Как вы знаете, мы были готовы встретиться с китайскими лидерами здесь, в Джакарте, но нас обнадеживают последние новости из Белого дома о планируемом возобновлении контактов между военными", - добавил Остин.

Он отметил, что "последовательный и предметный диалог ничем не заменить". Поэтому США продолжат вести практические переговоры с китайцами, начиная с уровня старших руководителей и заканчивая рабочим уровнем

В Пентагоне напоминают, что США были обеспокоены из-за отсутствия связи с Китаем на уровне военных на фоне провокационного и рискованного поведения китайских военнослужащих. Это проявляется в росте агрессивных перехватов американских самолетов истребителями КНР.

В период с 2021 по 2023 год США зафиксировали более 180 принудительных и рискованных перехватов американских самолетов в регионе. Это больше, чем за последнее десятилетие

Остин не взялся прогнозировать, является ли готовность к диалогу между военными признаком того, что Китай перестанет проводить подобные провокации.

"Я не буду делать никаких прогнозов относительно будущего поведения Китая… Это тем более важно, если активность в регионе возросла - если увеличилось количество таких бесполезных вещей, как близкие перехваты. Это тем более важно, что высшие руководители должны иметь возможность разговаривать друг с другом", - добавил он.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, вчера, 15 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

В ходе встречи лидеры обсуждали сотрудничество между странами, в том числе и в военной сфере.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
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