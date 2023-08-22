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Генерала Суровикина уволили с должности главнокомандующего ВКС РФ, - журналист

Фото: Сергей Суровикин (рос сми)
Автор: Дмитрий Браславский

Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергея Суровикина уволили с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского журналиста Алексея Венедиктова.

"Суровикин - освободить от должности командующего ВКС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российского генерала оставили в распоряжении Министерства обороны РФ. 

Больше никаких деталей Венедиктов не привел.

Участие Суровикина в войне против Украины

В июне 2022 года стало известно, что генерал Суровикин командует Южной группировкой российских войск во время вторжения России в Украину. 

С 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года занимал должность командующего оккупационными войсками в Украине. С 11 января 2023 года - заместитель командующего оккупационными войсками в Украине.

Из-за вторжения России в Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Доля Суровикина

После неудачного демарша Пригожина начали появляться публикации от западных СМИ, что Суровикин задержан, также его якобы допрашивали военные. Их интересовала связь генерала с Пригожиным.

Официальные лица РФ пытались отрицать такие слухи и говорить, что Суровикин находится на отдыхе. Однако позже в РосСМИ появилась информация, что генерал задержал ФСБ. Недавно представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов заявлял, что Суровикина лишили полномочий, а его судьбу еще решают.

Более подробно о скандале с Суровикиным можете узнать в материале РБК-Украина.

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