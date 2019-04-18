Генерала МВС оголосили в розшук

Крикун ховається від прокуратури і розшукується СБУ
Служба безпеки України оголосила в розшук генерала, начальника департаменту громадської безпеки МВС Олексія Крикуна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт відомства.
Крикуну висунуто підозру по 1 ч. ст. 340 (Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) і ч. 3 ст. 265 (придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів) без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Раніше в ГПУ повідомляли про встановлення нових фігурантів по справі Майдану. Тоді повідомлялося, що прокуратура оголосила про підозру колишньому начальнику департаменту громадської безпеки МВС України та колишньому начальнику департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
РБК-Україна писало, що міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.