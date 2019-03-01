ГПУ встановила особи нових фігурантів по справі Майдану

Фото: Революція Гідності (memory.gov.ua)

ГПУ оголосила про підозру екс-начальникам департаментів СБУ та МВС

Управління спеціальних розслідувань ГПУ повідомило, що встановили нових фігурантів по справі Майдану. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зокрема, ГПУ оголосила про підозру колишньому начальнику Департаменту громадської безпеки МВС України та колишньому начальнику Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. Їх оголошено в розшук.

"Крім того, у зв’язку із встановленням нових обставини участі колишніх вищих посадових осіб держави - Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, командувача внутрішніх військ МВС України, директора Департаменту МВС України, виконувача обов’язків начальника ГУМВС України в м. Києві та командира полку міліції особливого призначення "Беркут" - у протидії протестним акціям їм повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні низки тяжких та особливо тяжких злочинів стосовно мітингувальників", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, ГПУ завершило розслідування у кримінальному провадженні стосовно заступника Голови Апеляційного суду Києва і двох суддів цього ж суду, які арештовували активістів під час Революції Гідності.

Раніше міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.

Додамо, що 2 серпня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство у справах розстрілів на Майдані фактично завершене.