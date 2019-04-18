Генерала МВД объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск генерала, начальника департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт ведомства.

Крикуну предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 340 (Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) и ч.3 ст. 265 (приобретение, ношение, хранение, использование, передача, видоизменение, уничтожение, распыление или разрушение радиоактивных материалов (источников ионизирующего излучения, радиоактивных веществ или ядерных материалов) без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Отметим, что с 15 марта 2010 года по ноябрь 2012 он был начальником Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве. С ноября 2012 года по февраль 2014 - возглавлял департамент общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины. В феврале 2014 уехал в Москву.

Ранее в ГПУ сообщали об установлении новых фигурантов по делу Майдана. Тогда сообщалось, что прокуратура объявила о подозрении бывшему начальнику департамента общественной безопасности МВД Украины и бывшему начальнику департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

РБК-Украина писало, что международная неправительственная, некоммерческая организация Amnesty International заявила, что за 5 лет нет ни одного ощутимого прогресса в расследованиях дел Майдана.