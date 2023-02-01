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Генерал ВМС посоветовал россиянам бежать из Украины и "возвращаться к своим "маруськам"

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 15:14
Генерал ВМС посоветовал россиянам бежать из Украины и "возвращаться к своим "маруськам" Фото: генерал-лейтенант Юрий Содоль (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий морской пехотой Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
генерал-лейтенант Юрий Содоль посоветовал россиянам "бежать из Украины пока не поздно", "возвращаться к своим "маруськам", чтобы в самом худшем варианте не умереть, а в лучшем - не стать инвалидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center.

"Обращусь отдельно к российским военным: пока не поздно, бегите, возвращайтесь к своим "маруськам" или сдавайтесь в плен, иначе вас ждет судьба удобрения на чужой земле, черный пакет или инвалидность, вот ваше "счастливое" будущее. В отличие от вас, мы знаем, за что боремся, мы едины, мы - монолит", - сказал он.

По мнению генерала, враг собирает силы, накапливает резервы: это значит, что вскоре новые тысячи россиян пройдут "отрицательную" мобилизацию.

"Что же, кремлевские террористы не оставили своих кровавых планов, они не считают жертвы, потому что люди для них только расходный материал", - уверен Содоль.

Он также напомнил, что цель Украины - освобождение всех территорий.

"И мы сделаем все, чтобы желто-голубой флаг снова взвился во всех городах Донбасса и Крыма", - констатировал генерал ВМС.

Как сообщалось, ВСУ за сутки ликвидировали еще 920 оккупантов и несколько десятков единиц техники врага. Всего с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 128 420 солдат.

В частности, морские пехотинцы и артиллеристы уничтожили за минувшие сутки 4 российских БПЛА и 21 военного, а артиллеристы - "Град", "Мсту-С" и хранилище боеприпасов россиян.

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